ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬೆನ್ನಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಹುಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ ಫಿನಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇಂತಹ ಪರ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬನಾರಸಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಶಿಮ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಲುಕ್ ನೀಡಿದರೂ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
