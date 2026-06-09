ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲು ಮರದ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಲೋಷನ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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