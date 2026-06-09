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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳಿವು!

fashion Jun 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Getty
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ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಟರ್:

ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ / ಜೆಲ್

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮರದ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ (ಕಡ್ಡಿ)

ಬಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲು ಮರದ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

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ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್

ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

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ಪ್ರೀ-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಷನ್

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಲೋಷನ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

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ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್

ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೆಲ್

ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ (ಒದ್ದೆ ಟಿಶ್ಯೂ)

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

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