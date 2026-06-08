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ಎಥ್ನಿಕ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್.. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಇರಲಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Jun 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ

ಸರಳವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆ, ಸೂಟ್, ಕುರ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಹೂಪ್ ರಿಂಗ್

ಮುತ್ತು ಇರುವ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೂಪ್

ಬೋಹೊ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಹೂಪ್ ಡಿಸೈನ್

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾರ್ಟಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಮಿನಿಮಲ್ ಥಿನ್ ಹೂಪ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ತೆಳುವಾದ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ

ಕುಂದನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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