ಮುತ್ತು ಇರುವ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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