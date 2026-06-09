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ಕೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 5 ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Jun 09 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳು
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಸಾದಾ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಮೂರು ಹೂವಿನಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: tyaanijewellery Instagram
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ಲೀಫ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಈ ಲೀಫ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: saubhagya_mangalsutra Instagram
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ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸುಂದರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್, ಮಿನಿಮಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: saubhagya_mangalsutra Instagram
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ವಾಟಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಈ ವಾಟಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್, ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಿನಿಮಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: tanisque
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ಓಂ-ಗಣೇಶ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಓಂ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Digital Dress Room

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