ಸಾದಾ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಮೂರು ಹೂವಿನಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಲೀಫ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸುಂದರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್, ಮಿನಿಮಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಟಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್, ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಿನಿಮಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓಂ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡರ ಸುಂದರ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು; ಎಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ?
ಎಥ್ನಿಕ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್.. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೂಪ್ ಮೂಗುತಿ!
ಸೀರೆ-ಸೂಟ್ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ತಮನ್ನಾರ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಮುತ್ತಿನ ಬಿಳಿ ಹೊಳಪು: ಧರಿಸಿ ಈ 6 ಮಾಡರ್ನ್ ಉಂಗುರಗಳು!