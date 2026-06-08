ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುವ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಒನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಡೆನಿಮ್ ಗೌನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಾಕೆಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮನ್ನಾ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು.
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