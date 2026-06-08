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ಸೀರೆ-ಸೂಟ್ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ತಮನ್ನಾರ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
fashion Jun 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ರೆಡ್ ಗೌನ್

ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
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ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನ್

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್

ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುವ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್

ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಒನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: instagram
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ಡೆನಿಮ್ ಗೌನ್

ಡೆನಿಮ್ ಗೌನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜಾಕೆಟ್

ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಾಕೆಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮನ್ನಾ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram

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