Black Cotton Santorini Skirt Set. 7890 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಲೈರಾ ವುಮೆನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ( Lyra Women Floral Printed Bandeau Maxi Dress ) ಇದಾಗಿದ್ದು, 3990 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
Cowl Neck Sheath Maxi Dress ಇದು. 6076 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು.
ಎಂಬ್ರಾಯಡಿರಿ ಟೆಕ್ಚರ್ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ( EMBROIDERED TEXTURED MIDI Dress ) ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4950 ರೂಪಾಯಿ.
SUNSET BOXED WOMEN DRESS ಡ್ರೆಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. 2799 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು.
knit dress with belt ಇದಾಗಿದೆ. 3950 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು.
ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ( Firerie Vestido Feminino Elegante Floral ಡ್ರೆಸ್ಗೆ 2706 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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