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ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್‌ ಸೂಪರ್! ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ?

fashion Jun 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:namratha gowda instagram
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ಕಾಟನ್‌ ಸ್ಕರ್ಟ್

Black Cotton Santorini Skirt Set‌. 7890 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದಾಗಿದೆ. 

Image credits: namratha gowda instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್‌ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್‌

ಲೈರಾ ವುಮೆನ್‌ ಫ್ಲೋರಲ್‌ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ( Lyra Women Floral Printed Bandeau Maxi Dress ) ಇದಾಗಿದ್ದು, 3990 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 

Image credits: namratha gowda instagram
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ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್

Cowl Neck Sheath Maxi Dress ಇದು. 6076 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದು. 

Image credits: namratha gowda instagram
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ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್‌

ಎಂಬ್ರಾಯಡಿರಿ ಟೆಕ್ಚರ್‌ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ( EMBROIDERED TEXTURED MIDI Dress ) ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4950 ರೂಪಾಯಿ.

Image credits: namratha gowda instagram
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ಸನ್‌ಸೆಟ್‌ ಡ್ರೆಸ್

SUNSET BOXED WOMEN DRESS ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದಾಗಿದೆ. 2799 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದು. 

Image credits: namratha gowda instagram
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knit dress

knit dress with belt ಇದಾಗಿದೆ. 3950 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದು. 

Image credits: namratha gowda instagram
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Firerie Vestido ಡ್ರೆಸ್‌

ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ( Firerie Vestido Feminino Elegante Floral ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ 2706 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: namratha gowda instagram

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