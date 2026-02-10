Kannada

ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಳಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
Kannada

ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆ

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ  ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಲಾಂಗ್  ಚೈನ್‌ ಜೊತೆಗಿರುವ ತಾಳಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.  

Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಸರದ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ

ಮುತ್ತಿನ ಸರದ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನವವಧುವರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Kannada

ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್

ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್, ಮುತ್ತಿನ ಪೋಣಿಸುವಿಕೆ, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ತಾಳಿ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ  ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

Kannada

ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ

ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಫಿಲಿಗ್ರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿ  ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Kannada

ನಾಣ್ಯ ಶೈಲಿಯ ತಾಳಿ

ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಚ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಣ್ಯ ಶೈಲಿಯ ತಾಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಾಳಿ ಲಾಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಹವಳದ ಡಿಸೈನ್ ತಾಳಿ

ಹವಳದ ತಾಳಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹವಳ, ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Kannada

ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಆಧುನಿಕ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚೈನ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
