ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್! ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
fashion Mar 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram- penteadosnatassialimaa\ theprincess_rr
ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬ್ರೇಡ್

ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: instagram- penteadosnatassialimaa\ theprincess_rr
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿಗ್‌ಟೇಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ. ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಪಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಫಂಕಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲಿಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇರ್‌ಡೋ

ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯೂನಿಕ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಚಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇರ್‌ಡೋ

ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಈ ಹೇರ್‌ಡೋ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಬ್ಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಲುಕ್

ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು, ಹಣೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಗ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೋನಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಕೂದಲನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೋನಿಟೇಲ್‌ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಈ ಹೇರ್‌ಡೋ ಮಾಡಲು, ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟಿಕ್-ಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. 

ಕೇವಲ ಅರ್ಧ (0.5) ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ 6 ಡಿಸೈನರ್ ಮೂಗುತಿ

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನದೋಲೆ; ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್

ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣೂ ಬೀಳಲ್ಲ, ಈ ಇವಿಲ್ ಐ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿ!

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಪೋಲ್ಕಾ ಡಾಟ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ