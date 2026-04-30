Moti Mala: ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು ಸೈಡಿಗೆ, ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮಣಿಸರಕ್ಕೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಸರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
fashion Apr 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chatgpt
ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಮಣಿಸರ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಂಪು ಮಣಿಸರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: pinterest
ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಣಿಸರ

ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Image credits: pinterest
ಬ್ಲೂ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಣಿಸರ

ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ತರಹದ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಣಿಸರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಲಿ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈರ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸರ

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಸರದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ & ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. 300-500 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram

