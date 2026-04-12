ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 6 ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
fashion Apr 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು (Emerald Green) ಕಲ್ಲಿನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಮೆರುಗು ಕೊಡುತ್ತೆ.

ರೂಬಿ ರೆಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್

ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರೋ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೆಂಪು (Ruby Red) ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಬ್

ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಕಾಣುವಿರಿ ಕ್ಯೂಟ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫಂಕಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್

ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

