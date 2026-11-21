ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ವೇವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ತೂಕದಲ್ಲೂ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಲೇಯರ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗೆ ತುಂಬಿದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
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