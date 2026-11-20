ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈವಿಲ್ ಐ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಲಭ್ಯ.
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