ಆಕಾಂಕ್ಷಾರ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ!

ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ನೂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ, ಪ್ಲೇನ್ ಕಸಾಟಾ ಸೀರೆಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ. ಇಂತಹ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿ. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಕೆಲಸವಿದೆ. 

Image credits: instagram
ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಸಿಲ್ಕ್, ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ಚಂದೇರಿ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram@akankshagkhanna
ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: instagram
ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಸೀರೆಗೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@akankshagkhanna

