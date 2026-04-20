ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ, ಪ್ಲೇನ್ ಕಸಾಟಾ ಸೀರೆಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ. ಇಂತಹ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿ. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಕೆಲಸವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಸಿಲ್ಕ್, ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ಚಂದೇರಿ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಸೀರೆಗೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
