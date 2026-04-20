ಬೇಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ರೆಸಿನ್ ಹೂಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜುಮ್ಕಾ ಶೈಲಿಯ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೇತಾಡುವ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ರೆಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ರೋಸ್-ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸಖತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕೆತ್ತನೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಹೂವುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ರೆಸಿನ್ ಟೆಸಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ದೇಶಿ ಸೊಬಗಿನ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್
Instagram Reels ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ 7 ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 925 ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!
ಓವಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ 7 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು!