₹200ಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ! ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ರೇಸ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಸಿನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು.
fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ರೆಸಿನ್ ಹೂಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬೇಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ರೆಸಿನ್ ಹೂಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 

ರೌಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಜುಮ್ಕಾ ಶೈಲಿಯ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೇತಾಡುವ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿನ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ರೆಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

3D ರೆಸಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ರೋಸ್-ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಈ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸಖತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

ಗ್ರೀನ್ ರೆಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕೆತ್ತನೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಹೂವುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್‌ವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

ಹೆವಿ ಟೆಸಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ರೆಸಿನ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಈ ರೆಸಿನ್ ಟೆಸಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

