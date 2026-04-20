ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ 6 ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ, ಈ 6 ಬಗೆಯ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಲ್ಲವು.

fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್

ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಅವರು ಲೂಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೀಪ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಟನ್ ಅಪ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್

ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್ ಶರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್ ಶರ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
