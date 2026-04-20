Kannada

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಟಚ್: ನವವಧು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 7 ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು.
fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:gemini AI
Kannada

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಹೆವಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನವವಧುವಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: gemini AI
Kannada

ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಯಲ್

ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳು ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
Kannada

ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಪಯಲ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳು ಮತ್ತು ಝುಮುಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಸುಂದರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: gemini AI
Kannada

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಯಲ್

ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest
Kannada

ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಯಲ್

ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image credits: pinterest

