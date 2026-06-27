ಮುತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿವೇರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಚಪ್ಪಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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