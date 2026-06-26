ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನಾವರಣ
ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ & ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ, ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕೆತ್ತನೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್ ಕಡಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯುಪಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಕೆತ್ತನೆ & ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
2-3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇದ್ದು, ಬೀಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ S ಲಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬದಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ವರೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ & ಚೈನ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
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