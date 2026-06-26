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ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು:

ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನಾವರಣ

fashion Jun 26 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ಮಿಯಾ ಬೈ ತನಿಷ್ಕ್
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ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ & ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಕಡಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಕೆತ್ತನೆಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್ ಕಡಾ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯುಪಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಕೆತ್ತನೆ & ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಬೀಡೆಡ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

2-3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇದ್ದು, ಬೀಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ S ಲಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ

Image credits: instagram
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ ಬದಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: ಮಿಯಾ ಬೈ ತನಿಷ್ಕ್
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ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ವರೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ & ಚೈನ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: ಮಿಯಾ ಬೈ ತನಿಷ್ಕ್

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