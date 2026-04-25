ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
ಅರಿಶಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ನೀವು ¾ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಣ್ಣನ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನೇ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್, ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ದುಪಟ್ಟಾ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು.
