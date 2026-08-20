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8 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಚೈನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Aug 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Social Media
Kannada

ಹಕ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಕೆಟ್

ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಚೈನ್‌ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Social Media
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ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ...

ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.

Image credits: Social Media
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ಡ್ರಾಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್..

ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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ಮುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ..

ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಚೈನ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳು, ಪಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್..

ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: Social Media
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ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ..

ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Social Media

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