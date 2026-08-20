ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಚೈನ್ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.
ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಚೈನ್ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳು, ಪಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
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