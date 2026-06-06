ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಿರೀಟದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಆಕೃತಿಯಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈವಿಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್, ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಥೀಮ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ನೇರ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಕೆತ್ತಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಡ್ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಟೆಡ್ಡಿ ಲಾಕೆಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
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