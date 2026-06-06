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ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

fashion Jun 06 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಕ್ರೌನ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಿರೀಟದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಬೇಬಿ ಫೀಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಲಾಕೆಟ್

ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಆಕೃತಿಯಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಮೂನ್ & ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಬೋ ಲಾಕೆಟ್

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಈವಿಲ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾಕೆಟ್

ಈವಿಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

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ಏರ್‌ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಕೆಟ್

ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏರ್‌ಪ್ಲೇನ್, ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಥೀಮ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಮಿನಿಮಲ್ ಬಾರ್ ಲಾಕೆಟ್

ನೇರ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಕೆತ್ತಿಸಬಹುದು. 

Image credits: pinterest
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ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಇರುವ ಟೆಡ್ಡಿ ಲಾಕೆಟ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಡ್ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಟೆಡ್ಡಿ ಲಾಕೆಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

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