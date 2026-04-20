Kannada

ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ: ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಂದರವಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
Kannada

ಪ್ಲೇನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ

ಪ್ಲೇನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆ

ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ

ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಳೆ

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಸ್ಲಿಮ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ

ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆ

ಹಗುರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಓಪನ್ ಕಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ

ಓಪನ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

