ಪ್ಲೇನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಓಪನ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾರ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ!
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ 6 ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು!
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಟಚ್: ನವವಧು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 7 ಡಿಸೈನ್ಸ್
₹200ಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ರೆಸಿನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ! ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ರೇಸ್