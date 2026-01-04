Kannada

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ

ಲೋ ಬನ್

ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿನವಿಡೀ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಎರಡು ಜಡೆ

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ ಸರಳವಾದ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ರಬ್ಬರ್‌ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್,  ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: gemini
ಡಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕೂದಲು ಕೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: gemini
ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಡ್

ಮುಂದಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini

