ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿನವಿಡೀ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ ಸರಳವಾದ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬಹುದು.
ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕೂದಲು ಕೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
