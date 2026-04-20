ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನೆಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಿವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹಳೇ ಕಾಲದ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮುಖದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಇರುವ ಈ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಂಟೇಜ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಸಿನ ಮಾದರಿಯ ಈ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಾಸಿನ ಸರದಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.
