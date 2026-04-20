Kannada

ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳುವಳಿ: ಈ 6 ವಿಂಟೇಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿಂಟೇಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
fashion Apr 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ

ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನೆಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಿವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಬಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಬಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹಳೇ ಕಾಲದ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮುಖದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಡ್

ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಮುತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಡ್

ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಇರುವ ಈ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಂಟೇಜ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. 

Image credits: pinterest
ಕಾಯಿನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಕಾಸಿನ ಮಾದರಿಯ ಈ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಾಸಿನ ಸರದಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

