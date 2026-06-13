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22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Jun 13 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram\ gemini
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬಳೆ ಸೆಟ್

 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಟಲ್, ಜರ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram\ gemini
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ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

2 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಳೆಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊಳಪು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು 2-3 ವರ್ಷದವರಾದ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram\ gemini
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ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಟ್ಕನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬಳೆ

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಟ್ಕನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 1-2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram\ gemini
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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬಳೆ

ಬೀಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram\ gemini
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ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram\pinterest
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬೀಡೆಡ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಬೀಡೆಡ್ ಬಳೆ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram\ gemini
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ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು, ಜರ್ಕನ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ ಇರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು 2-5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram\ gemini

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