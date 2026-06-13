ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಟಲ್, ಜರ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಳೆಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊಳಪು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು 2-3 ವರ್ಷದವರಾದ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಟ್ಕನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 1-2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೀಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಬೀಡೆಡ್ ಬಳೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು, ಜರ್ಕನ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ ಇರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು 2-5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ರೀತಿ ಈ 6 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ
ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ 7 ಕಲರ್ಫುಲ್ Wood Necklace 150 ರೂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
Silver Bracelet: 20+ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Bangle Designs: ಕೆಂಪು-ಮೆರೂನ್ ಬಳೆಗಳ 5 ಡಿಸೈನ್ಗಳು: ಪೂಜೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ!