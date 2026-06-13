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ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಆಭರಣಗಳೂ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು. 

fashion Jun 13 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:The Shopping Tree/instagram
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ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: The Shopping Tree/instagram
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ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹೆವಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: The Shopping Tree/instagram
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ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಟ್ಕನ್ (ನೇತಾಡುವ ಭಾಗ) ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: The Shopping Tree/instagram
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ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್, ಅಂದರೆ ಸರಳವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram
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ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾ

ಹೆವಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಿಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಈ ಜುಮ್ಕಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 2 ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಾ

ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2 ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾಗಳು  200 ರೂ.ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

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