ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಆಭರಣಗಳೂ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೆವಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಟ್ಕನ್ (ನೇತಾಡುವ ಭಾಗ) ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್, ಅಂದರೆ ಸರಳವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆವಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಿಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಈ ಜುಮ್ಕಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2 ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾಗಳು 200 ರೂ.ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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