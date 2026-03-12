Kannada

ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಟ್ರೆಂಡಿ ಖಾದಿ ಸೀರೆಗಳು

ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ 6 ಸುಂದರ ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion Mar 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
Kannada

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಟ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: indiamart.com
Kannada

ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಖಾದಿ ಸೀರೆಯು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಎರಡೂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. 

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ಸಾಸಿವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಖಾದಿ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinteest
Kannada

ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುವ (ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್) ಖಾದಿ ಸೀರೆಗಳು ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: pinterest
Kannada

ಕೆಂಪು ಬಾರ್ಡರ್ ಖಾದಿ ಸೀರೆ

ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಖಾದಿ ಸೀರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಸೀರೆಯು ತನ್ನ ಸರಳತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

ನೆಕ್ಲೇಸ್​ ಅನ್ನೇ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್​ ಆಗಿ ಬಳಸಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಟೂ-ಇನ್-ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಪೂರ್ತಿ ಹೂವು ಯಾಕೆ? ಈ 6 ಹೂಗಳ ಎಸಳುಗಳಿಂದಲೇ ಕೂದಲನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ!

ಗಾಜು, ಅರಗಿನ ಬಳೆಗಿಂತ ಈಗ ರೆಸಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್! ಮುರಿಯೋ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ

Gen Z ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ 6 ಟ್ರೆಂಡಿ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು!