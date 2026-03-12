ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಪೂರ್ತಿ ಹೂವುಗಳ ಬದಲು ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಬದಲು ನಟಿ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಜಡೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಸಳುಗಳ ಸರ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ.
ನೀವು ಬನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೂವಿನ ಬದಲು ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬನ್ ನೆಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ. ನಂತರ ಫಿಶ್ಟೇಲ್ ಜಡೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಸಳುಗಳ ಆಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಎಸಳುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಲೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆಗ ಎಸಳುಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
