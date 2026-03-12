Kannada

ಪೂರ್ತಿ ಹೂವು ಬೇಡ, ಎಸಳುಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಮಾಲ್

ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಪೂರ್ತಿ ಹೂವುಗಳ ಬದಲು ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

fashion Mar 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini/al
Kannada

ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ಹೂವಿನ ಬದಲು ನಟಿ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಜಡೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಸಳುಗಳ ಸರ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬನ್‌ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳಿನ ಸಿಂಗಾರ

ನೀವು ಬನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೂವಿನ ಬದಲು ಗುಲಾಬಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬನ್ ನೆಟ್‌ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಫಿಶ್‌ಟೇಲ್‌ಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಸಳುಗಳು

ನೀವು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ. ನಂತರ ಫಿಶ್‌ಟೇಲ್ ಜಡೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು

ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು ಲೇಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಮಲದ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ನೀವು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಸಳುಗಳ ಆಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಎಸಳಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ

ಕೂದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಎಸಳುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಲೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆಗ ಎಸಳುಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram

ಗಾಜು, ಅರಗಿನ ಬಳೆಗಿಂತ ಈಗ ರೆಸಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್! ಮುರಿಯೋ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ

Gen Z ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ 6 ಟ್ರೆಂಡಿ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು!

ಹಳೆ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಐಡಿಯಾಗಳು: ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯ

Gold Jhumka Designs: ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮನೂ ಧರಿಸಬಹುದು 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ