ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಗನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆರಗು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ನಿಯಾನ್ ಬಣ್ಣದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಈ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆಯು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಹೊಳಪೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫ್ರೀ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇಡೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅದರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
