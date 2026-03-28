ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹಣೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ ಬಳಸಿ ಹಾಕುವ ಜಡೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಲೇಸ್ ಜಡೆ ಹಾಕಿ, ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಂಬಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ರ ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗಲವಾದ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವೀ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿ.
ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕೂದಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಟೈ ಬನ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಮೆಸ್ಸಿ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಓಪನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂದೆ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೂದಲು ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜಡೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
