ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಕಂಠಿ ಮಾಲೆ ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದುಂಡಗಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳೂ ಇವೆ.
ಭಕ್ತರ ಕೊರಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಾನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಮಣಿಗಳಿವೆ.
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ರಾಣಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೆಣೆದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.
