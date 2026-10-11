ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್.
ನೀವು ಡಿಸೈನರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾಳಿಗಳನ್ನು (Hoops) ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ನೇತಾಡುವ ಟಾಪ್ಸ್ (Dangling tops) ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತಿನ ವೈರ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಚೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿನ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸಬಹುದು.
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