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ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Oct 11 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Parampariya | Silver Jewellery
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್.

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ಕಿವಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಬಾಳಿ

ನೀವು ಡಿಸೈನರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾಳಿಗಳನ್ನು (Hoops) ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಹಗುರವಾದ ನೇತಾಡುವ ಟಾಪ್ಸ್

ಕಿವಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ನೇತಾಡುವ ಟಾಪ್ಸ್ (Dangling tops) ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಮುತ್ತಿನ ವೈರ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಮುತ್ತಿನ ವೈರ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೂಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಚೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಚೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿನ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸಬಹುದು.

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