ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಆಕೃತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಇದು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಿವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. 5K ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಯ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು GenZಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್, ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಚಂಕಿ-ಫಂಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಾಲೇಜು ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮೂನ್ ಬಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೀರೆ-ಸೂಟ್, ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಇದು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸೀರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಏಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ?, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ
ಗೆಳತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ: ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್; ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ದುಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 200 ರೂ.