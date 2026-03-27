ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸಬಹುದು. ಈ 5 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆಂತ್ನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಬನ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ಟೈಟ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಜಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು.
ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಜಡೆ ಹೆಣೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಈ ಎರಡೂ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ರೆಡಿ.
ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಿನಿ ಬನ್ ಮಾಡಲು, ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲಿನ ತೆಳುವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ಟೇಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪಿನ್ ಹಾಕಬಹುದು.
ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೈ ಬನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪಫ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಹೈ ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ.
