ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ನ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇವಿ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಉಂಗುರ. ಇದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಉಂಗುರ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.
ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣೆದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿಂಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಉಂಗುರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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