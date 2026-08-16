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ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್: 5 ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ

fashion Aug 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ರಿಂಗ್

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್​ನ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್​ನ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ವೇವಿ ರಿಂಗ್

ವೇವಿ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಉಂಗುರ. ಇದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್​ನ ಉಂಗುರ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.

Image credits: Pinterest
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ಡಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ರಿಂಗ್

ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಂಗ್

ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣೆದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿಂಗ್

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿಂಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಉಂಗುರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest

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