Kannada

ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಮಾತೃವಿಯೋಗ

ಸ್ವರ್ಣ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತು

entertainment Mar 30 2026
Author: Mahmad Rafik
Kannada

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

Kannada

ಗದಗ ಮೂಲದ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ

ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಾಯಿ ಗದಗ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

Kannada

ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ

12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು

Kannada

ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಗಂಡ ದುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು.

