ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂಬುದು ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು. ಇವರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ನಟಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಟಿ 'ಹೌದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಒಬ್ಬ ನಟ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯದ ವೇಳೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ್ದ. ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ನಟನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಾನು 25 ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
