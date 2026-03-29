ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ ವೇಳೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ನಟ

ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

cine-world Mar 29 2026
Author: Chethan Kumar
ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ

ಅಂತರಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂಬುದು ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು. ಇವರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ನಟಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ನಜರ್', 'ದುಪುರ್ ಠಾಕುರ್ಪೋ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್.
25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಾ ನಟರು?

ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಟಿ 'ಹೌದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಹದ್ದು ಮೀರಿದ್ದ ಸಹನಟ

ಒಬ್ಬ ನಟ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯದ ವೇಳೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ್ದ. ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ನಟನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ

ತಾನು 25 ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೋನಾಲಿ-ಸಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

