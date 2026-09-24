ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿ ಪ್ರಣಿತಾ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 'ಪೋಕಿರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಉಪ್ಪೆನ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇವರು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
'ದೇಶಮುದುರು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಹನ್ಸಿಕಾ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಚಾರ್ಮಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ. ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಮಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೊತ್ತ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಸು ಪ್ರಸಾದ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ.
'ಚಿನ್ನಾರಿ ಪೆಳ್ಳಿಕೂತುರು' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಅವಿಕಾ ಗೋರ್, ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಉಯ್ಯಲ ಜಂಪಾಲ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
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