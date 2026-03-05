ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಜಾ ನಯನತಾರಾ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ರೋಜಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ದಿವಂಗತ ನಟ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ರೋಜಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಎಂದಿತ್ತು.
ಸಹಜ ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸುಜಾತಾ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಜಯಸುಧಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ರಾಣಿ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಎಂದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.
