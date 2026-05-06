Kannada

ನಟಿಸಿದ್ದು 4 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ಈ ನಟಿಗೆ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಅಂತಾರೆ!

ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಪಡೆದ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
entertainment May 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram/@bhagyashriiborse
Kannada

`ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್` ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ `ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರವಿತೇಜ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
Image credits: instagram/@bhagyashriiborse
Kannada

ಯಶಸ್ಸು ನೀಡದ `ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್`

ಬಳಿಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ `ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
Image credits: instagram/@bhagyashriiborse
Kannada

`ಕಾಂತಾ` ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಹೆಸರು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ `ಕಾಂತಾ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್‌ರ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ, ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು.

Image credits: instagram/@bhagyashriiborse
Kannada

ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಚಿತ್ರವೂ ಫ್ಲಾಪ್

ನಂತರ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರ `ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
Image credits: instagram/@bhagyashriiborse
Kannada

ನಟಿಸಿದ ನಾಲ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್

ಹೀಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

Image credits: instagram/@bhagyashriiborse

ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್… ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಚಂದನವನ

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಓದಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾರು ಈ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್: ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಗ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?