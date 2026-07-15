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ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

entertainment Jul 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Our own
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ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಖತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ

ಗಿರಿಜಾರನ್ನು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.

Image credits: Our own
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'ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಸೀರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು'

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, 'ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ನನಗೆ ಈ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

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ಒಂದು ವಿಷಯ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ!

ನಾನು ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ನಕ್ಕರು.

Image credits: Our own
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ಆ ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನದ್ದು

ನಾನು ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

Image credits: Our own
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'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎರಡೇ ಸೀರೆ ಗೊತ್ತು'

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಎರಡೇ ತರಹದ ಸೀರೆಗಳು ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ನೀಲಿ ಸೀರೆ. ಹೀಗಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಹೇಳಿದರು.

Image credits: Our own

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