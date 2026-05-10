ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ' ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.
ರಶ್ಮಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಸುಡಿಗಾಲಿ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಸುಡಿಗಾಲಿ ಸುಧೀರ್ ಶೋ ತೊರೆದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ಗೆ 40 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಆ ಗಾಳಿ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗಾಳಿ 'ಸುಡಿಗಾಲಿ'ಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿ ಕೂಡ 'ನಿಜ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವುದು ಸುಧೀರ್ನ್ನಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ'ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂತೆಯೇ.
