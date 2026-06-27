ನಾಗದುರ್ಗಾ ಅವರ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ನಾಗದುರ್ಗಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಕಾಪೊಲ್ಲ ಇಂಟಿಕಾಡ', 'ಜಿಲ್ಲೆಲಮ್ಮ ಜಿಟ್ಟಾ', 'ಎರ್ರ ಎರ್ರನಿ ರುಮಾಲು ಗಟ್ಟಿ', ‘ಪೇರುಗಲ್ಲ ಪೆದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ’ ಹಾಡುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು.
'ಕಾಪೊಲ್ಲ ಇಂಟಿಕಾಡ' ಹಾಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಗದುರ್ಗಾ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ನಂತರ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಪವಿಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಓಹ್ ಲವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ 'ಇಡುಪು ಕಾಯಿತಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು 15 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಮೊದಲು ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ 'ಕಲಿವಿ ವನಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
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