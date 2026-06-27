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ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ 15 ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ!

ನಾಗದುರ್ಗಾ ಅವರ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ವೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.

entertainment Jun 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್

ನಾಗದುರ್ಗಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಕಾಪೊಲ್ಲ ಇಂಟಿಕಾಡ', 'ಜಿಲ್ಲೆಲಮ್ಮ ಜಿಟ್ಟಾ', 'ಎರ್ರ ಎರ್ರನಿ ರುಮಾಲು ಗಟ್ಟಿ', ‘ಪೇರುಗಲ್ಲ ಪೆದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ’ ಹಾಡುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

'ಕಾಪೊಲ್ಲ ಇಂಟಿಕಾಡ' ಹಾಡು ಹಿಟ್

'ಕಾಪೊಲ್ಲ ಇಂಟಿಕಾಡ' ಹಾಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

ಕೂಚಿಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್

ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಗದುರ್ಗಾ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ನಂತರ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಸೋದರಳಿಯನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಪವಿಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಓಹ್ ಲವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ 'ಇಡುಪು ಕಾಯಿತಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು 15 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram
Kannada

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿತ್ತಂತೆ

ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಮೊದಲು ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ 'ಕಲಿವಿ ವನಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Image credits: Nagadurga Gutha/instagram

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