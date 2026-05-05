ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ TVK ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಅವರ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೆ, ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಸೋರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರ ಮಗಳು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿವ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2005 ರಂದು. ಅಂದರೆ, 2025-2026ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 580 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ 'ತೇರಿ' (Theri) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಬಾರಿ.
ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರತ್ತ ಅವರ ಗಮನವಿದೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಾಗಿವೆ.
