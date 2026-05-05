ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಮಗನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗ. ಇವರು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 26 ವರ್ಷ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, 2009ರಲ್ಲಿ 'ವೇಟ್ಟೈಕಾರನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ನಂತರ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಪುಲ್ ದಿ ಟ್ರಿಗರ್' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಮುನಿಸು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಸ್
ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ನಟಿ: ಒತ್ತಡ ಆದಾಗ ಏನ್ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ … ವಿದೇಶಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನಟಿ ರೋಮಿಂಗ್
ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು