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ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತುಂಬುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು.. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ!

entertainment Nov 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Social Media
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1. ದಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ (2006)

ಇದು ಕ್ರಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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2. ರಾಕಿ (1976)

ಸಾಧಾರಣ ಬಾಕ್ಸರ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಿಗುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಕಾಶದ ಕಥೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

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3. ಸ್ಲಮ್‌ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ (2008)

ಮುಂಬೈನ ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಗೇಮ್ ಶೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಥೆ. ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

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4. ದಿ ಶಾವ್‌ಶಾಂಕ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ (1994)

ತಪ್ಪಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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5. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ (2001)

ಇದು ಜಾನ್ ನ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಗಣಿತಜ್ಞನ ಜೀವನದ ಕಥೆ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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6. ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಿಟ್ಟಿ (2013)

ಅಂಜುಬುರುಕನೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಕಥೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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7. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್ (1997)

ಅದ್ಭುತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media

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