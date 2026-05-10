Kannada

ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಸೀಸನ್ 2

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

cine-world May 10 2026
Author: Pavna Das Image Credits:instagram
Kannada

ವಾಳಾ 2- ಬಯೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್

ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

LIK: ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ

ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಟಿಸಿರುವ LIK: ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡೀಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಭರತನಾಟ್ಯ 2 ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ

ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸುರಾಜ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಲುಖೆ

ಲುಖೆ ಸೀರೀಸ್ ನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ರ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ದಂದೆ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಡಕಾಯಿತ್

ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ವಿಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃನಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಜೀ 5ನಲ್ಲಿ ಮೇ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: darling krishna instagram

ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು Don't Miss It

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಚಂದನವನ

ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಈ ವಾರ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು! ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಿ