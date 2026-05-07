ಲಪತಾ ಲೇಡೀಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಕಿರಣ್ ರಾವ್

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ.

cine-world May 07 2026
Author: Pavna Das
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಗೌರಿ ಶಿಂಧೆ

ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. .

ಛಪಕ್

ನಿರ್ದೆಶಕಿ: ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜರ್

ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.

ಖಾಲಾ

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಅನ್ವಿತಾ ದತ್

ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ.

ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಬುರ್ಕಾ

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಅಲಂಕೃತ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ

ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರ ರಹಸ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ..

ರಾಝಿ

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜರ್

ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್.

ಮಿಸಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಆರತಿ ಕಡವ್

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ.

