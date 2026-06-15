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20ರಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ 6 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು

entertainment Jun 15 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
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ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' (2012) ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಂಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯುವಜನರ ಫೇವರಿಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು.

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ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್

ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಗುಡ್ಡಿ' (1971) ಎಂಬ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮುಖ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.

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ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ 'ಅಂದಾಜ್' (2003) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 19-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

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ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ರಂಗೀಲಾ' (1995) ಚಿತ್ರ ಯಾರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆದರು.

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ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಬಿ-ಟೌನ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.  'ರೆಫ್ಯೂಜಿ' (2000) ಮತ್ತು 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್' (2001) ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

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ಶ್ರೀದೇವಿ

ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 16-17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಹಿಮ್ಮತ್‌ವಾಲಾ' (1983) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿದ್ದರು.

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