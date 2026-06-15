ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' (2012) ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಂಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯುವಜನರ ಫೇವರಿಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಗುಡ್ಡಿ' (1971) ಎಂಬ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮುಖ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ 'ಅಂದಾಜ್' (2003) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 19-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ರಂಗೀಲಾ' (1995) ಚಿತ್ರ ಯಾರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆದರು.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. 'ರೆಫ್ಯೂಜಿ' (2000) ಮತ್ತು 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್' (2001) ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 16-17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ 'ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲಾ' (1983) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿದ್ದರು.
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