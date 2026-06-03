ಆರಡಿ ಎತ್ತರದ ನಟಿ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಫರಿಯಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಜಾತಿರತ್ನಲು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಚಿಟ್ಟಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಫರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಫರಿಯಾ ಅವರ ಆಸೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಎಂದಾದರೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಫರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿರದಿದ್ದರೆ, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೂ ಅವರಿಗಿದೆ.
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